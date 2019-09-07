不二坊蛋黃酥半夜出現排隊潮 警方建議店家明年改網購

2019-09-07 15:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕中秋節快到了，彰化市蛋黃酥名店「不二坊」在網路代購推波助瀾下，排隊等店家發放限量購買的隊伍從三更半夜就出現，凌晨排到早上辛苦拿到號碼牌，下午2點30分店家開始販售，取貨又得再排1次，排隊人龍造成交通亂象更帶來垃圾，警方勸店家改採網路或電話銷售，甚至另找地點交貨，店家目前堅持現場限購。

不二坊目前第2代經營，民眾在網路痛批店家服務傲慢，助長代購歪風，還有民眾直言，不二坊師傅或親戚轉到台中、鹿港等地開店，人家台中、鹿港都能網路訂購，鹿港甚至擔心民眾排隊安危，只開放電話訂購，「別人都行，為何彰化就不行？」深夜排隊亂象，附近商家、住戶怨聲載道，轄區警方更因排隊衍生交通亂象和排隊者留下來的垃圾亂扔，承受極大壓力。

店家向來不接受採訪，更拒絕媒體拍攝店內銷售情況，因此無法得知店家對民眾反彈的回應。轄區警方民生派出所長吳建明表示，已多次跟店家溝通，建議店家比照其他縣市美食名店的經營方式，改採限時電話銷售或是廚房仍在現址製造，銷售時改在其他較空曠、好停車、有空地讓民眾排隊的場地交貨，對店家和消費者甚至代購業者都好。

吳建明指出，民眾希望店家開放網路銷售，但店家向警方表明之前曾因網路交易衍生消費糾紛，吃過虧，也怕糾紛重演，店家才不做網路銷售通路，警方建議店家改變銷售方式或另地交貨，店家向警方表示，今年來不及了，明年再考慮看看。

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