贈偏鄉學童開學大禮包 元大連五年傳愛南台灣

2019-09-07 14:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕南臺灣五縣市265位偏鄉學童今齊聚高雄科工館，受邀參加「元大幸福日」開學慶祝活動，孩子們不但可盡情體驗科工館的奇妙，每人還獲贈一份量身訂做的開學大禮包，享受另類的開學典禮。

元大金控暨元大文教基金會每年會在北、中、南巡迴舉辦「元大幸福日」，今年是連續第8年舉辦，共有4347位孩童受邀參與，高雄場今年則是第5年舉行，累積參與學童達1322人。

基金會說明，以教育為本、把愛與資源分享給有需要的人，是元大文教基金會重要信念，「元大幸福日」便是在此信念下，持續推動寓教於樂、關懷陪伴活動。

基金會表示，今天邀請嘉義、台南、高雄、屏東、台東等5縣市偏鄉與弱勢學童共265位，以及82位元大志工齊聚高雄國立科學工藝博物館，共度幸福開學慶典。

基金會執行長楊荊蓀表示，很開心迎接這群學童，希望孩子們在元大幸福日活動中，能開心玩樂又可學習。

他進一步提及，為了帶給小朋友們滿滿幸福，元大金控所有志工都是自發性報名，今天82位元大志工不僅有高雄當地同仁家屬，更有十多人遠從中部甚至北部、專程前來參與活動。

在志工哥哥、姐姐陪伴下，孩子們逐一完成每道關卡，陸續了解土石流影響、建築物倒塌與地表變形、颱風的原理、複合型災害等，也體驗3D立體電影院的臨場感。

活動接近尾聲時，孩子們從陪著自己一整天、如家人的志工哥哥姐姐們手中接下專屬的「幸福大禮包」，臉上興奮表情藏不住，現場童言童語「我的鞋子真好看」、「我超喜歡這件衣服」，許多孩子迫不及待要和同學分享拆禮物的喜悅，志工們也把握住每一個陪伴時刻、相互擁抱、留影，為彼此留下深刻幸福回憶！

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