新和國小原民分支部落 全齡籌備豐年祭

2019-09-07 14:14

〔記者何玉華／新北報導〕新北市新和國小新和部落今（7）日在校內的馬蘭文化園區舉行第3屆阿美族部落豐年祭，祭儀由kakitaan（部落領袖）校長方文誼帶領各階層籌備，希望透過籌辦的過程，學習各年齡層的組織文化，凝聚對部落的共識，同時也共同以迎賓大會舞拉開活動序幕，展現學習成果。

新和部落是經過阿美族台東馬蘭部落正式認可，成為都會區的分支部落，今年的mihiningay（執行階層）由年紀較長的校友擔任，聽從遵循itukalay（決策領導階層）的指導，帶領部落的弟弟妹妹們實務操作籌辦豐年祭各項事務；藉由籌辦祭典儀式的過程中，學習各年齡層的組織文化，凝聚對新和部落的共識，要使新和國小新和部落繼續活絡下去。

族語老師方双喜說，不是只有原住民才是成員，只要認同就可以參與，在這裡一起成長、學習的孩子，都是馬蘭部落的家庭成員；28歳的吳冠逸與東華大學多元文化所的楊礎優，都是新和部落的孩子，每年都會排除萬難回來新和部落歡慶豐年祭，楊礎優說，雖然跟部落的豐年祭不一樣，但因為大家都是新和畢業的學生，另有一種歸屬感。

教育局長張明文說，新和部落的原住民族文化傳承，讓都會區也能有一個屬於阿美族的部落歸屬，部落是以年齡為階層的學習型組織，就像家庭中各成員的分工，經由族群認同及文化傳承，重新、擴大詮釋了家庭教育意涵。

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