北台灣媽祖文化節第2天 「鑽轎腳」信眾熱情、宜市大塞車

2019-09-07 14:14

［記者游明金／宜蘭報導］今天是「2019北台灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣」第2天的陸巡活動日，上午7時媽祖聖駕，從礁溪玉鼎慈天宮起駕，原預訂中午12時抵達縣政府與縣議會中央公園辦理接駕會香儀典，祈求合境風調雨順、國泰民安，但因信眾過於熱情，沿途「鑽轎腳」並爭賭媽祖聖顏，宜蘭市區塞車嚴重，一直到下午1時餘才抵達。

媽祖聖駕從慈天宮起駕，遶境隊伍沿台9線至澤蘭宮，經過武暖大排的傳香、接香點，一路往南遶境來到宜蘭市，在10時左右抵達昭應宮， 接著到了東嶽廟、五穀廟以及宜蘭市公所、代表會，宜蘭市街道站滿迎接聖駕人潮，信眾們「鑽轎腳」祈福，希望消災解厄保平安，遶境隊伍綿延2、3公里，很多路段都交通管制，也造成塞車。

遶境隊伍原預訂中午12時到達縣政府與縣議會，並在中央公園辦理接駕會香。但行程受到拖延，一直到下午1時餘才抵達，儀式才正式開始，首先進行祈安引言，恭迎媽祖駕臨，經過祈福科典，迎接聖駕巡禮，最後恭送鑾轎起駕，約在2時左右出發。

信眾們雙手合十，虔誠祈禱，希望媽祖庇佑平安健康， 鞭炮聲、鼓聲不絕於耳，場面隆重熱鬧。

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