千萬愛心灌溉 屏東偏鄉少年喜圓足球夢

2019-09-07 13:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為屏東偏鄉學子圓少年足球夢，臺灣期貨交易所邀集證交所、集保結算所及寶成集團，2014年發起「偏鄉少年足球築夢計畫」，隔年起每年捐助屏東縣瑪家國中、來義高中國中部、東港高中國中部及長治國中等4校，每校每年50萬元訓練經費，至今已逾1千萬元；今天（7日）4校足球小將齊聚一堂，參加「第5屆臺灣少年足球聯誼賽」，展現追夢成果，最後由來義高中國中部奪冠，瑪家國中榮獲亞軍。

這項長期的築夢計畫，除了捐款，每年也在屏東縣舉辦「臺灣少年足球聯誼賽」，今年賽事在瑪家國中登場，今天是壓軸決賽；總統府參議吳永祿、屏縣體發中心主任許沛祥、屏縣足委會主委許晉嘉、證交所總經理簡立忠、集保結算所主任秘書景廣俐、期交所總經理黃炳鈞、寶成集團裕元教育基金會董事長李義男，以及30餘位員工，都到場為足球少年加油。

多年來球衣、球具、營養補助金等經費補助，屏東縣4校足球隊實力已大幅提升，包括東港高中國中部於105學年度中等學校5人制足球賽獲全國冠軍；長治國中足球女將蘇育萱於2017年獲選亞洲足球聯賽國家代表隊，畢業後再入選為2020年第32屆東京奧林匹克運動會女子足球培訓隊。

瑪家國中足球隊於2019年接連拿下中等學校五人制足球錦標賽全國第8名、中等學校5人制足球聯賽全國第3名；來義高中國中部男子足球隊在全國賽事也是常勝軍。

本屆聯誼賽主辦單位期交所總經理黃炳鈞表示，體育代表國力，我國足球運動的希望在青少年身上，感謝長久以來一起共襄盛舉的企業夥伴，因為有大家的支持，讓計畫得以延續，共同協助偏鄉或弱勢孩子，在足球領域逐夢踏實；每年看到學校教練團無私的付出與奉獻、球員們在場上飆風勁足的拼勁，都十分感動，覺得這項計畫非常值得，未來會持續下去。

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