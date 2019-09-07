倒數13天！彰市裕毛屋9/20關門 市民走逛拍照留念

2019-09-07 13:54

〔記者湯世名／彰化報導〕倒數13天！知名連鎖商店裕毛屋「凱福登」彰化市曉陽店確定在9月20日結束營業，由於離歇業腳步愈來愈近，許多老顧客紛紛上門走逛購買日系商品、貨物，或在大門口拍照留念。有民眾說，早期裕毛屋生意很好，要買日系商品來這裡準沒錯，沒想到會不敵大環境，不勝唏噓。

彰化市曉陽路凱福登，是裕毛屋的旗鑑店，日系商品、貨品種類相當齊全，包括日本空運來台的生鮮、蔬果、零食等品質高檔精緻的商品，就連熟食區也甚受消費者青睞，由於有口皆碑，早年生意相當好，不過受整個大賣場環境問題影響，近年來消費客群逐漸減少之下，只好忍痛高掛歇業公告。

店門口的「重建歇業」公告內容表示，感謝各位貴賓長期對該公司曉陽店的支持與愛護，因為土地開發重建，本店於2019年9月20日結束營業，預估2年半後完工，將會再度重回為大家服務。

有彰化市民說，以前若要買日系生活商品，首先想到的就是來裕毛屋消費，裕毛屋的商品與一般大型超市有所區隔，不過也因日系商品價格較為偏高，也讓一般薪水階級民眾較難經常性前往購物，不過裕毛屋在當地數十年之久，與彰化市民已有深厚情感，要看著它改建相當不捨，趁歇業前趕緊來賣場逛逛，將日系生活用品一次購足，並且在店門口拍照留念。

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