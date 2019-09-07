頂尖對決日月潭10公里長泳！ FINA世界馬拉松泳賽首登台

2019-09-07 13:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕由南投縣政府、中華民國游泳協會，以及FINA世界游泳總會主辦的「FINA世界馬拉松游泳系列賽─2019南投站」，今在日月潭伊達邵水域登場，此次是FINA首度在台灣舉辦正式泳賽，來自全球43位選手，要挑戰10公里長泳，是場耐力與毅力的頂尖對決！

今參與的選手來自澳洲、巴西、捷克、荷蘭、法國、德國、香港、義大利、哈薩克、新加坡，以及地主台灣等11國，計有男子選手21人、女子選手22人。

南投縣政府表示，FINA世界馬拉松游泳屬於長泳賽，在日月潭伊達邵水域規劃長方形賽場，選手在單圈2公里的場地，必須繞完5圈才能完賽，也因長泳挑戰性極高，比賽過程中的補給，就會出現罕見的長竿餵食，由各隊教練提供補給飲料給選手，相當特別。

此外，該賽事也是高強度泳賽，參賽選手水準都相當高，只要有選手率先完賽衝線抵達終點，之後的半小時時間，其餘選手若未能游抵終點，整場賽事就「關門」，比賽必須強制結束，未達門檻的選手只能乖乖上岸，挑戰性極大。

南投副縣長陳正昇則說，縣政府從4年前就開始爭取全球只有9站的公開水域馬拉松游泳競技，經過去年試辦的「FINA測試邀請賽」，完成壓力測試的考驗，今年終於成功讓台灣南投日月潭登上FINA世界馬拉松游泳系列賽的第8站賽會，明年起也將連續舉辦3年，不僅提升台灣泳壇水準，也在國際打響日月潭知名度。

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