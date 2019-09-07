花蓮黎明獲人道奉獻獎 自許樂當「守夜人」

2019-09-07 13:37

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮黎明教養院自教會小教室「起家」，42年來致力照顧身心障礙者，如今已成能收托逾250人的教養院，黎明機構人員自許是「守夜的人」，不管暗夜多黑、多長，堅持陪伴院生安心入眠，迎接黎明曙光；今年第10屆總統文化獎名單出爐，黎明終獲「人道奉獻獎」肯定，10月將北上受獎。

黎明執行長梁桂花指出，黎明機構工作人員自許樂當守夜人，能夠日日陪伴這群身心障礙者安心入眠，迎接黎明曙光。42年來，黎明從1間小教室起步，僅照顧5名身心障礙者，但在各界幫助下，接續成立啟智中心及教養院，幫助無數無助家庭並建立花蓮特殊教育典範。

她說，1977年黎明創辦人羅樂道牧師與師母羅愛蓮，從加拿大飄洋過海來到台灣傳教，看見花蓮身心障礙者的需要，用閩南語告訴當時駐地牧師蔡炳火「咱來辦憨囝仔的學校」後，就此種下這顆奉獻種子。

梁桂花說，隨後黎明逐步擴大照護範圍，從機構到社區，哪裡有需要，就努力往那裡去，黎明不只想照顧好身心障礙者的生活起居，還要有更多互動、創意及服務，服務對象不單僅當成受照顧者，更是一個擁有無限可能的生命個體。

在黎明服務超過30年的梁桂花，也回憶當年親手餵養的嬰兒，如今均以健康成長，每天與身心障礙孩子的相處下，讓她漸漸有了體悟和牽絆，不諱言「那是一種被需要的感覺。」彼此從認同、信任到如家人般建立無法分離的情感。

黎明下一個目標，則是選址壽豐鄉籌蓋「喜樂園」，盼給18歲以上的自閉症「肯納兒」，有個安心自立的家，經費預估1.7億元，至今募得4千萬，尚有極大缺口。黎明表示，感謝獲得總統文化獎肯定，也希望藉此機會讓更多人看見自閉症患者的需要，願意注入一股暖流。

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