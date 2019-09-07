騎警中秋前夕傳愛 軍民一家助偏鄉學童圓夢

2019-09-07 13:34

〔記者黃建華／高雄報導〕關懷偏鄉學童，中秋節前夕，高雄市警局觀光騎警隊特別動用兩部中巴前往偏鄉那瑪夏區，載運當地學童前往海軍陸戰隊左營忠誠營區，參與海軍陸戰隊72週年慶祝活動，參觀騎警隊精彩的馬術表演及海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊百人蛙操、莒拳隊戰技操演與園遊會同樂！

為使那瑪夏偏鄉學童能至市區參觀一連串的愛心關懷系列活動，警察局今天凌晨3點特別派遣兩輛中型巴士，前往2小時車程的那瑪夏山區，將民權國小學童順利載送至左營海軍陸戰隊忠誠營區參觀騎警隊精彩的馬術表演及海軍陸戰隊樂、儀隊、兩棲偵搜大隊百人蛙操、莒拳隊戰技操演及關懷園遊餐會等系列活動。

學童們近距離接觸馬術、馬匹體驗活動及各項戰技表演活動，讓資源匱乏的偏鄉學童們感受到無比的感動。

警方說，這次關懷偏鄉學童活動，更使得軍、警親善溫暖的善舉深植在偏鄉每位學童的心崁裡，不時流露出純真的笑容。

此外，警察局志工中隊的志工們，聽聞舉辦公益活動亦踴躍參加，志工中隊長蔡軍正老師亦是咖啡達人，他與登峰咖啡蔡月香小姐均放棄休假及黃金營業時段，遠從屏東到場貢獻所學，義賣現烘精品咖啡豆，並將義賣金額新臺幣1萬元捐贈給偏鄉學校購置學生用品，並承諾如有類似活動必情義相挺，讓這群偏鄉學童獲得滿滿的愛。

市警局長李永癸表示，警察工作忙碌但仍希望大家藉此活動來縮短城鄉差距並拋磚引玉協助偏鄉學童圓夢，讓社會大眾相繼關懷偏鄉，才是身在公門好修行的體現！

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