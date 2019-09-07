竹市戶政行動化到府服務 九旬嬤開心圓夢補登養父名

2019-09-07 13:29

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市有名日據時期被收養的九旬王姓阿嬤，光復後未申報導致漏登養父姓名至今，一直是她心中的遺憾，日前經竹市東區戶政事務派員到府服務後，終於將養育拉拔她長大的養父姓名，補登上身分證與戶口名簿，王奶奶感動地眼泛淚光表示，十分感謝市府苦民所苦，推出戶政行動化到府服務，讓她覺得便利又貼心。

俗話說「養的恩情大於天」，日據時期被王姓養父收養的王奶奶，今已高齡90歲，但數十年來她的身分證及戶口名簿上父親欄位都不是登記養父的姓名，因而讓王奶奶感到遺憾而耿耿於壞。近期因辦理土地繼承事宜，代書告知需補填養父姓名，經戶所派員到奶奶家實地訪查後，完成相關訪談與簽署文件，當王奶奶看見證件上終於出現拉拔她長大的養父姓名那一刻，激動地連聲稱謝表示「你們的服務便民又貼心，真的是苦民所苦，太令人感動了！」。

東區戶政事務所表示，由於王奶奶地收養事實發生於日據昭和時期，尚需職權調查其收養事實以保障當事人權益，戶所人員體恤奶奶年事已高且行動不便，啟動主動到府服務的便民措施，完成王奶奶惦念多年的夙願。

王奶奶向戶政人員表示，3歲時被單身的養父收為養女，含辛茹苦地撫養並栽培她，為感念並報答養父撫育之恩，與先生贅婚後所生長子即從養父姓，以延續養父的香火，並且祭祀王家祖先牌位。王奶奶說，她年輕時也曾想過要辦理身分證登記，但因工作繁忙、且家中有8個小孩需照顧，加上過去對政府機關有冷峻衙門的刻板印象，才耽擱到現在。但現在戶政事務所不僅非常有耐心傾聽她的需求，也盡心盡力替市民解決問題，甚至體諒她的身體狀況提供到府服務的便民措施，王奶奶感謝政府的用心及戶政人員親切熱情的服務。

東區戶政事務所也提醒民眾，為保障人民身分及財產的權益，日據時期的收養不得僅依戶口之登記與否作為判斷收養關係之存續，尚應依具體事實認定之，另依據戶籍法第22條規定：「戶籍登記事項有錯誤或脫漏時，應為更正之登記。」民眾若發現自己的戶籍資料有錯誤或脫漏時，可攜帶身分證及戶口名簿，到戶籍地的戶政事務所辦理查詢更正。

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