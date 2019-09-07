觀光景點南市新營區天鵝湖水域體驗 獨木舟、立式划槳好玩快來

2019-09-07 13:09

〔記者楊金城／台南報導〕在台南市觀光景點也能體驗玩划獨木舟、立式划槳、龍舟板的樂趣，今天在新營天鵝湖親水公園的水域體驗讓參加民眾大喊[有趣，好玩]，下午1點1半開始還有4梯次，明天上午10點開始一天有6梯次，開放現場報名。

台南市觀光旅遊局為推廣水域休閒活動和埤塘觀光旅遊，今年和高雄科大學舉辦台南市水域體驗活動，已在新化區虎頭埤、官田區葫蘆埤推出的水域遊憩體驗活動，深受民眾及家庭的喜愛，報名踴躍，今天和明天在新營區天鵝湖場次，接下來10月10~13日、10月19~20日將在柳營德元埤荷蘭村舉辦。

南市觀旅局風景區管理科長林士群說，歡迎還沒體驗或是還想再次體驗的民眾，趕快抓住暑假的尾巴，來天鵝湖、德元埤體驗獨木舟和立式划槳的魅力。

今天前兩梯次在新營天鵝湖玩立式划槳、龍舟板的親子和民眾都說好玩，[沒想到公園也能玩划船]，參加民眾包括教學、下水體驗共1小時，開放現場臨櫃報名。

如果是網路預約報名每日前四梯次並準時報到參加活動者，可獲贈「手機防水袋一個」（獨木舟與sup每艘船贈送一個，龍舟板不列入，且不得重複領取）。

體驗活動完整規劃教導民眾水域遊憩安全知識、器材操作技巧及實作體驗，並提供含口哨之救生衣予民眾穿著，活動全程均有救生艇、救生員待命並協助戒護及救援工作，民眾可安心參與活動。

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