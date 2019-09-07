這個家像「桶箍」助500名學子讀書翻轉人生

2019-09-07 12:40

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林家扶中心今天頒發助學金，共有479名高中職及大專生受助，曾經是家扶扶助的嘉義高中數學老師陳信憲、宋坤傳藝創辦人宋建坤與大家分享成長過程，雲林縣長張麗善自掏腰包捐助20萬元補足助學金最後的缺口。

雲林家扶中心每年頒發2次助學金，讓經濟弱勢學子能安心就學，高中職每學期6000元、大專生每學期1萬5000元，每學期約500名學生受助，一年需1000萬元。

雲林家扶中心主委陳燦勳表示，助學金每年募集困難，感謝社會各界善心人士、企業捐助，在頒發前夕都能順利達標，唯有教育才能翻轉人生，期盼家扶孩子能用功讀書，現在接受別人幫助，未來有機會回饋社會，讓這個「善循環」能永續。

張麗善指出，感謝家扶、各界善心，讓孩子能安心上學，透過讀書翻轉人生，家扶中心就像一個家、像一個「桶箍」把很多人的心團結在一起，幫助弱勢學子及家庭。

今天頒發典禮邀請陳信憲、宋建坤分享，其中陳信憲因父母離異，小學3年級跟著祖父母一起生活，全家僅靠阿公種甘蔗收入，陳信憲從小成績優異，水林國中畢業考上嘉義高中、台灣師大，高中及大學共7年都領到獎助學金，且高中3年還領到陳主委加碼的精英獎助學金每學期1萬2000元。

宋建坤家住台北，小時候也是家扶扶助對象，不愛讀書，青少年叛逆惹事，在「鼓」中找到興趣及熱忱，3年多年來每週從台北到雲林家扶教鼓，他的目標是帶著學生環遊世界表演。

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