水上跳空中躍 獅王爭霸11月見真章

2019-09-07 12:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕世界最高額獅王獎金，激昂戰鼓再次響起！兩年一次的高雄戲獅甲競賽，將於11月16日、17日在高雄市立國際游泳池與高雄巨蛋飛躍登場，來自各國8支隊伍爭霸本屆獅王盟主。

高市文化局表示，高雄戲獅甲已不單單是活動的名稱，而是文化傳承的一部分，曾是台灣最早工業園區的戲獅甲地區（現前鎮廣濟宮一帶），傳承歷史悠長的戲獅文化，經過多年深根，已成為注目國際賽事。

今年戲獅甲迎來世界獅王前三甲首聚同台競技與各地獅王，一同在高樁上挑戰無畏前行奮力而起的體能、精神與穩定度；本次參賽獅隊來自馬來西亞、香港、新加坡、中國及台灣，包括基隆長興呂師父龍獅團、台灣培德龍獅團、高雄兩廣龍獅戰鼓團、馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、中國比麟堂龍獅團、馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團、新加坡藝威體育會、潤福堂（香港）國術龍獅總會，各國獅隊好手歷經兩年的整備磨練，將在本屆賽事中精采呈現。

文化局表示，獅王爭霸氣勢磅礡，緊張刺激的水陸雙主場，預期帶給觀眾舞獅激鬥的視覺、聽覺震撼體驗，即日起至10月13日早鳥票6折優惠限時限量於年代售票開賣（最低票價不折扣），為了呈現南國特有豐富的民俗文化饗宴，還特別安排「九天民俗技藝團」以磅礡氣勢介紹台灣陣頭藝術文化，歡迎民眾一起來為台灣獅隊加油。

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