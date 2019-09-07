台中大慶夜市爆紅將管制 居民怨「恐進得去、出不來」

2019-09-07 09:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第二大的路外型夜市「大慶夜市」上月開幕後爆紅，引爆人潮，每週三、六、日營業，開市前就嚴重交通壅塞、車輛違停，還衍生垃圾亂丟、空污、噪音問題，投訴不斷，市府會勘後改以機車分流進場、要求增加停車格、增加人員交通疏導，不過附近住戶抱怨，汽機車擠在不到5米寬的出口巷道，恐怕「出不了夜市」引發另一場交通浩劫。

大慶夜市8月17日開幕後爆紅，占地4千多坪，設攤超過250攤，地點絕佳，就在建國南路上，鄰近東興路，又靠近大慶車站，每到傍晚就湧進一波波人潮，新開通的東興路一段大塞車，建國南路更是塞到動彈不得，回堵到四周道路，用路人怨聲載道。

經發局日前會勘與業者、里長協調，決定汽機車分流進場，改採「建國南路只進不出、忠明南路730巷只出不進」，大慶夜市建國南路西側入口僅供機車進入，東側入口只供汽車進入，再一起從夜市後方的忠明南路730巷離開夜市，希望改善車輛等在建國南路進場，造成回堵的情形。

不過附近住戶表示，汽機車雖然建國南路分流進場，卻一起從忠明南路730巷出場，該巷道僅5米，因為沒畫紅黃線，沿路都有停放車輛，剩下寬度剩不到一半，汽機車爭道全擠在一起，只怕更危險，就怕「夜市進得去，出不來！」還有公安問題，而且730巷出口銜接東興路、西川一路，擴大塞車範圍、殃及無辜。

據了解，交通局對該交通方案並不知情，也質疑忠明南路730巷並非單行道，人車可來回通行，質疑方案的可行性「難道要警方幫忙夜市一直站在巷道指揮交通嗎？」

夜市原來免費提供汽車停車格161格、機車停車格175格，經發局表示，業者目前已增設機車格總數逾800格，市府也要求增設路線指引牌，增派人力在附近路口及停車場指揮交通。

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