防治自殺 醫界呼籲先從關心憂鬱症開始...

2019-09-07 08:24

［記者黃美珠／竹縣報導］防治自殺，光靠自殺防治法不夠，醫界建議從關心憂鬱症開始！

9月10日「世界自殺防治日」

中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科醫師周伯翰說，自殺者中有95%是精神疾病患者，當中約80%又屬於憂鬱症病患。WHO（世界衛生組織）也預測明年起憂鬱症將是僅次於心臟病導致人體失能的第2號疾病。所以在9月10日「世界自殺防治日」來臨前，他跟該院多名醫師一起發起大家送暖給憂鬱症病患、關心發出自殺警訊者活動，希望大家一起替這些患者加加油。

憂鬱症也是大腦疾病

曾在美國哈佛大學創傷壓力研究中心擔任研究員的周伯翰說，很多研究顯示憂鬱症不只是心理的，也是大腦的疾病，會讓體內發炎因子升高、影響免疫力，甚至增加罹患心血管疾病的機會。

台灣憂鬱症患者只有5分之1就醫

台灣的憂鬱症患者目前只有5分之1有就醫，且大部分只接受短期治療，自覺病況好轉了便提早中斷治療。有更多的患者可能錯認為自己不過是單純心情不好、失眠，或對憂鬱症有偏見而錯過或抗拒治療。不論如何，以上都可能讓患者病況惡化，平添自殺的風險。

需用更健康眼光看待憂鬱症

他說，很多人視憂鬱症為不名譽的疾病，雖然部分患者確實因基因遺傳而患病，但這就像是有些人的基因帶有過敏體質一樣，國人需要用更健康的眼光來看待憂鬱症，才能真正幫助這類病友及其家屬勇於求醫。

周伯翰說，相對於憂鬱症的前述處境，國人也很忌諱跟患者討論「自殺」這件事情，這種心態同樣也有需要調整。

不過，首先要先學會幾個關鍵字，也就是：用「怎麼會」、「你發生了什麼事情」來取代「為什麼」，以讓患者打開心房，說出心事。因為「為什麼」帶有一點點質疑的意味，會讓患者又退縮回去而拒絕再分享。

患者說出自殺時 危險性瞬間降低50％

周伯翰說，自殺的意念在患者心中通常早已成形很久，但是當事人並不是都有勇氣說出來，所以當他講出來想要自殺時，真正自殺的危險性就瞬間降低了50％。患者在脫口而出說要自殺的當下，他會有種紓壓、和被了解的感覺。

當然，生活中也常見有患者以自殺為藉口向親友情緒勒索，一般人要面對和關心這類病人確實有些困難，因為被勒索久了也會累，但為防弄假成真，他建議還是要給這樣的患者適度的關心，只是「溫度」不要太熱，採用「你真的想的話，我們去看醫生好不好？」讓對方感覺到有被關心到，但又不會認為他的勒索策略奏效。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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