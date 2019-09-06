2.5億元智慧公路你來規劃！公路總局辦比賽蒐集民間創意

2019-09-06 23:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕運用科技優化公路運輸系統的安全、效率與舒適，同時減少交通環境衝擊是未來趨勢，交通部公路總局辦理「環島智慧公路創意競賽」，即日起至10月31日公開徵稿，邀請學界與業界朋友，一起提出創意，只要規劃案在2.5億元以內，且2年之內能做出來的想法，只要提出規劃，公路總局就有可能依照規劃實際製作，並運用在公路體系中。

公路總局副總工程司李忠璋表示，台灣省道路網包含蘇花改、西濱、南迴拓寬等，在今年底至明年初就基本完成，未來就是要做的事就是讓路網更智慧、安全、順暢，這次辦理創意競賽，就是要徵詢各界想法，未來會參考應用到省道系統裡面。

隨著科技的進步，當前先進的資訊、電子、感測、通訊、控制與管理等科技，已可大幅提升民眾交通服務品質與績效，進而增進公路運輸系統安全、效率與舒適。為能結合時下最新的科技，傾聽民眾的用路需求，公路總局這次徵稿競賽，也是為了作為推動後續公路管理參考。

公路總局表示，參加比賽的隊伍，可蒐集國內外的道路使用經驗和公路相關景點，配合創新科技、先進技術、AI人工智慧等工具於公路運輸系統上的運用，提出能讓民眾更有效率使用公路路網的方式，用民眾親身的用路體驗，打造出不只提供「安全」，也能給予「幸福」的公路。

這次競賽活動除取最佳成果第1名至第3名外，另有佳作3隊，總計6隊，冠軍可獲得20萬元獎金。相關競賽辦法和最新消息，都可上活動網站查詢。

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