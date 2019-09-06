自強號過佳冬站險撞上區間車 鐵道局回應了！

2019-09-06 23:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕8月28日333車次的自強號早上約6點行經佳冬站時，竟發現股道前方停有一列區間車，還好自強號提早煞車未釀大災，畫面經過臉書粉專披露，也確認就是因為南迴電路電氣化施工後卻未復舊所造成。

從新左營發車前往台東的333車次自強號，8月28日早上6點左右，原定過佳冬站不停，遵守入站前的綠色燈號繼續往南行駛，卻發現同股道前方竟有列靜止的3501車次區間車「迎接」，緊急煞車仍差點迎面撞上，驚悚畫面讓人驚呼「也太驚險！」

台鐵局今天說，佳冬站號誌故障係因鐵道局進行南迴電氣化施工，測試完成後繼電器室施工人員電纜結線未回復正確位置，軌道偵測系統因此未接收到正確軌道實際占用的訊息所致。9月3日已邀集鐵道局檢討事故原因，擬定改善對策，未來將要求鐵道局務必依標準作業程序施工。

施工的鐵道局則坦言「復舊接錯位置」，鐵道局官員指出，當天凌晨施工是為因應9月4日將切換啟用第2月所進行的號誌系統切換模擬，測試圓滿完成，但施工人員復舊時未將電纜線回復至正確位置，以致現場軌道送訊號回號誌時出現錯誤，該區間車停在佳冬站等待訊號回復正常，也導致後方自強號接受了錯誤號誌續行，直到司機目視後才趕緊煞車，也指出事件的稍早，還有從枋寮發車往北的列車，順行的訊號正常。

鐵道局在事發後全面檢討，為避免相同狀況再發生，強調因機房線路相當複雜，日後辦理測試前，會以編號及顏色來區分配線，明確標示減少接錯狀況，並加派第2組人員重複確認，完全杜絕未來再有錯誤發生，9月4日的月台切換現也已順利完成。

坊間還傳出，施工品質不穩定係因電氣化的時間壓力導致，對此，鐵道局則回應，鐵道局的施工方式一向只能「穿著西裝改西裝」，尤其本路段僅單線，不論是否為了電氣化，要施工都只能在夜間，祭出「夜間公路替運」爭取更多時間，加速完成本段環台鐵路電氣化的「最後1哩路」。

不過，也有鄉民提出疑點，區間車9分鐘後才待號誌恢復正常後並行駛，「列車在站內這麼久都不用通知後方列車前有異常？」認為行車安全不該只仰賴司機員目視。

相關新聞連結：

驚！佳冬站號誌故障 自強號進站險撞上區間車

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法