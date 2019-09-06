夜市抵用券景美、士林夜市竟不能用？ 原因曝光！

2019-09-06 21:27

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕經濟部擴大秋冬國旅補助第二波加碼，只要在合法旅宿登記住房，每房最高可提供200元的夜市抵用券，全台能使用的夜市有73個，台北市則有11夜市入列，但讓外界好奇的是，深受觀光客喜愛的士林、景美夜市竟沒被列入，引起各界討論，但其實台北市市場處提供中央名單時就未將兩夜市納入。

台北市場處說，士林、景美並非市府公告列管的夜市，經濟部要求市場處給予合法夜市內的有證攤販、列管攤販等名單，因此一開始並未提供給中央。

因應中國限縮觀光客來台自由行，中央政府繼第一波秋冬旅遊住宿補助，再度發動第二波「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，只要在合法旅宿登記住房，每房最高可獲夜市抵用券200元，能在全台73個夜市使用，台北市列入的夜市包含延三、饒河、寧夏、臨江、雙城、遼寧、南機場、華西街、梧州街、西昌街、廣州街等11個夜市。

不過，令人意外的是，觀光客喜愛的士林、景美夜市竟未列入名單內，有士林夜市攤商直呼不公平，強調士林夜市屬大型夜市，不少國外知名藝人、球星只要來台幾乎都會到士林夜市，質疑為何不納入？

士林夜市店家說，近來中國旅客減少，多少影響到生意，希望政府也將士林夜市納入，讓攤商們可以多賺點錢，士林夜市是知名觀光夜市眾所皆知，想知道有什麼理由，士林夜市竟未在名單內。

市場處攤販科長楊忠誠說明，士林、景美夜市非市府公告列管的夜市（臨時攤販集中場），當時經濟部向市場處要夜市資料時的公文並未提到補助計畫，僅要求市場處給予合法夜市內的有證攤販、列管攤販等名單，因此市場處僅提供符合資格的夜市名單。

楊忠誠說，士林、景美夜市雖非市府公告列管夜市，裡面還是有合法的攤商，因此會向中央建議將士林、景美夜市納入，另外也會爭取均為合法有證攤販聚集的大龍夜市入列。

士林夜市自治會會長林天來說，士林商圈屬市府列管的公有市場，並非夜市，所以才會沒被列入，但攤商希望在名單內，市場處也表示會替攤商爭取。

台北市觀光傳播局長劉奕霆說，士林、景美夜市為眾多國內外遊客必訪的夜市景點，目前已跟府內主管機關討論，並希望中央機關後續能將士林夜市納入使用範圍，促進當地消費及觀光，達到補助的真正目的。

景美、士林、大龍峒及羅東夜市已納入

由於各縣市不少夜市都未列入名單內，引起各地夜市抗議，經濟部中部辦公室今天表示，目前陸續討論增加中，將新增台北景美、士林、大龍峒，與宜蘭羅東4夜市。

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夜市抵用券適用範圍增加中 新增景美士林大龍峒與羅東

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