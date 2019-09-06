新北體育有功表揚 「回家女神」與青梅竹馬「跆拳道小將」獲獎

2019-09-06 23:50

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市今天舉辦「體育有功表揚頒獎典禮」，獲獎名單包括2017年因擔任台北世界大學運動會廣告「回家比賽篇」女主角爆紅的陳以瑄，以甜美外型和堅強實力獲得「回家女神」封號，另外還有連續3屆在世界大學運跆拳道奪得佳績的李晟綱等。市長侯友宜出席活動表示，新北市選手在國內外賽事中表現亮眼，希望能不斷地推廣運動，讓體育能夠蓬勃發展。

「體育有功表揚頒獎典禮」今年獲獎名單包括23位運動員、14位體育有功人員、19位傑出教練、4個有功機關團體、3個績優單項委員會、1個績優區體育會及特殊貢獻獎。侯友宜指出，優秀的運動員需要家人、教練及運動團體的支持，新北市選手在國內外賽事中表現亮眼，期盼未來能再創佳績。

獲獎運動員中，有「回家女神」稱號，並連續2屆奪下跆拳道品勢女子團體銀牌的陳以瑄與李晟綱其實從小一起長大，陳說，兩人都住在泰山區，自己從小在李晟綱家中開設的道館練習，更一同在2015年世大運跆拳道品勢混雙組獲得第3名、上屆全運會獲得第1名，現在都在為今年10月的全運會努力。

李晟綱今天雖因出國未出席頒獎典禮，但陳以瑄笑說，兩人在低潮時都會互相鼓勵，也會持續關心彼此的近況，跆拳道品勢於2015年才列入世大運競賽項目，希望還有機會用自己的影響力讓更多人知道這個項目。

另外，獲頒有功機關團體的三重高中，長年深耕基層運動選手培育，今年在全中運拿下12金8銀6銅佳績，過去曾培育許多體壇名將及新秀，包含2017台北世大運跆拳道品勢銀牌林侃諭、台灣女子體操亞錦賽首金的平衡木選手丁華恬、台灣首位參加青年奧林匹克競技體操項目的葉政等。

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