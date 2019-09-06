乩身哼情歌竟是主神「墜愛河」 利澤王公娶媽祖義女組「神仙」眷侶

2019-09-06 19:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕北台灣媽祖文化節今天登場，五結鄉利澤簡廣惠宮也傳來喜事。近150年歷史的廣惠宮，主祀的廣惠尊王乩身，會在起壇時唱起情歌，執事人員抽絲剝繭，才發現廣惠尊王墜入「愛河」，對象還是信徒供奉的媽祖義女「阿女娘娘」，經半年籌畫，廟方今天舉辦仙界婚禮，讓廣惠尊王與阿女娘娘成了名符其實的「神仙」眷侶。

廣惠宮又稱「王公廟」，建於清同治10年（1871年），廟內主祀神廣惠尊王，又被稱作三聖王公，是當地信仰中心，廟宇也是宜蘭縣定古蹟，但創廟100多年來，三聖王公遲遲未有一個「伴」。

家住新北市的陳姓夫妻，是廣惠宮的忠實信徒，2014年時準備購買新屋，夫妻曾至宜蘭請教三聖王公，經乩身指示，原來新家舊址曾是媽祖廟，於是夫妻倆聽從乩身建議，請來媽祖義女「阿女娘娘」鎮守自家。

去年陳姓夫妻有事相求三聖王公，事成後在王公聖誕時，請來歌仔戲班還願，沒想到生日慶典結束後，三聖王公竟在每次起壇時，透過乩身哼歌，唱的還是「情歌」。

「怎會突然唱情歌？」王公行為令廟方不解，後來透過乩身請示，才發現原來三聖王公墜入愛河，執事人員抽絲剝繭確認，王公才由乩身透露，愛上的人正是聖誕當天也有到場的「阿女娘娘」。

廣惠宮總幹事陳芳瑋笑說，知道王公戀愛後，便開始籌措婚禮；陳姓夫妻當年購置的房屋，正巧是新北三芝慈航宮舊址，也是阿女娘娘母廟，於是與慈航宮磋商婚禮細節，提親後擲茭選在今天辦婚禮。

今下午2時許，娶親隊伍從新北市回到利澤簡，廟方請來年輕男女扮起「新郎、新年」，用古禮陣頭迎娶，順利幫三聖王公「脫單」。陳芳瑋說，明（7日）晚間會在利澤簡為倆人舉辦喜宴，邀香客見證這段愛情。

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