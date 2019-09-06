無籍船筏之亂 交通部航港局宣布簡政便民

2019-09-06 19:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣無籍船筏明年1月要求全面合法，引發民眾抱怨聲浪不斷，其中最令人詬病的是申請程序繁複，還需要花費5萬元以上的費用；

交通部航港局為協助解決澎湖縣近千艘無籍船筏問題，今日核發首批3張遊艇證書，採隨申隨辦原則。

由於澎湖四面環海，不少民眾擁有自用小船，假日或閒暇時間出海釣魚，2009年澎湖縣政府制定無籍船筏暫行管理辦法，讓無籍船筏就地合法化，但2010年船舶法修法，澎湖縣單行法規與中央法令相牴觸，遭到監察院糾舉，因此澎湖縣長賴峰偉宣布自明年元月廢止，現有922艘無籍船筏都要依法申請執照。

由於澎湖縣政府「澎湖縣無籍船筏暫行管理辦法」將於今年年底廢止失效，屆時無籍船筏將無法在澎湖縣政府所轄各漁港進出港及靠泊，各無籍船筏船主，明年若想繼續靠泊現行靠泊的漁港，只有取得相關證照，才能合法取得靠泊碼頭權利，但5-7米無籍船筏若要取得證照，最少要花上53400元以上，還需要4年考照一次。

航港局南部航務中心強調，為讓有心合法的船主可以駕著合格遊艇安心出航，中心採取簡政便民原則，船主只要申請認證，檢附完整資訊，就可儘速取得遊艇證書，同時持續與澎湖縣政府合作，向船主說明簡政便民原則及相關法規，並已積極要求各遊艇驗證機構，採取隨時申請隨時辦理的便民措施。

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