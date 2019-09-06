政院秋節特價調查 月餅一成九漲價

2019-09-06 20:58

〔記者李欣芳／台北報導〕中秋節將至，行政院今天召開「穩定物價小組」會議，了解中秋節物資供應，行政院消保處在會中表示，今年經蒐集量販店、超市及便利商店月餅型錄，與去年相同品項的商品共184項，進行價格比較及分析。經檢視約有7成月餅價格不變，另有1成9月餅價格上漲，惟漲幅均在2成以下，月餅價格尚稱平穩。

消保處呼籲消費者，各通路推出比去年更多不同款式及價格的產品供消費者選擇，且多有預購優惠或滿額折扣，提醒消費者可精挑細選、聰明消費。

行政院今晚發布新聞稿表示，政院副院長陳其邁今天下午主持「穩定物價小組」會議，了解中秋節物資供應情形，並請農委會、行政院消保處等相關機關，密切掌握南部豪雨後應節物資供應量價變化，全力調節相關產品供應量，充裕貨源，穩定價格，確保國人歡度佳節；若發現異常情形，應即時查處。

農委會表示，中秋節為我國三大傳統節日之一，國人習慣團圓烤肉，當令文旦柚、茭白筍、玉米、甜椒、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等應節產品需求增加。該會參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配市場供需，充裕供應各類農產品。

至於國內外豬肉供需價量情勢，農委會表示，今年5月底養豬頭數546.8萬頭，較去年同期539.7萬增加7.1萬頭，預期下半年豬隻供應量充裕；今年1至7月豬肉進口約5.14萬公噸，與去年同期5.24萬公噸相近，進口豬肉存量充足，且國內毛豬拍賣價格及豬肉指標部位（里肌、五花肉）零售價格相較於國際漲幅仍屬平穩。

農委會強調，因應節慶需求，將在節前增加1成豬隻供應量（平均每日交易頭數達2.5萬頭），以充裕市場貨源，平穩供需。該會將持續密切監控豬肉供需價量情勢，適時調節產銷因應措施，包括協調台糖公司增供豬隻、釋出冷凍庫存肉品、協調肉品市場增加休市、評估進口庫存狀況或鼓勵其他肉品替代等，平穩消費市場肉品供需。

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