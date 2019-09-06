沒公德心版「麻豆文旦之亂」！ 2公噸裂果竟亂丟水圳

2019-09-06 19:18

〔記者楊金城／台南報導〕真的有人亂丟壞掉的麻豆文旦到嘉南大圳麻豆支線水圳內，沒公德心！麻豆區公所、麻豆警分局、嘉南農田水利會今天下午一接獲報案，緊急調派怪手和車輛等機具，清出順流而下的爛文旦，總數約1990公斤。

今年3月台南市第二選區立委補選時爆出「麻豆文旦之亂」，被亂放謠言說曾有200萬台斤文旦被丟曾文溪畔，沒想到竟真的有人將裂果壞掉的文旦丟入麻豆水圳！

麻豆區民說，以前只有八八風災時，因多數柚園泡水損失慘重，才有柚農清理果園將來不及清運的壞掉文旦丟入水圳；多數壞掉的文旦由清潔車專程服務清運走，懷疑這不是麻豆柚農丟的。

有民眾發現，麻豆井東段麻豆水圳內，從上游順流而下漂來不少裂果、爛掉的文旦，堆積在水面、水閘門，公所一接獲通報，趕緊和麻豆區清潔隊現場查看後，調派機具打撈了約2公噸壞文旦。

麻豆區清潔隊長曾博昌說，每年文旦季時都會為麻豆文旦產區各里宣傳和廣播有清運裂果文旦的服務，麻豆柚農都知道有這服務，但不少柚農常將裂果打包混丟入民生垃圾，造成清潔車清運困擾，希望柚農遵守規定。

爛果丟入水圳少見，清潔隊說，有人亂丟真的很奇怪，也有可能是上游其他地方亂丟爛文旦順流到麻豆。

亂丟文旦事發後，麻豆清潔隊再通報柚農，可在夜間先將裂果打包成袋，再通知清潔隊於日間協助清運，也可自行清運到麻豆轉運站，若亂丟廢棄物，可罰1200到6000元罰鍰。

今年麻豆文旦產量減少1成多，農委會進行大果文旦次級品收購加工後，分級包裝後的麻豆文旦價格穩定，目前呈熱銷狀況，麻豆區長孔慶瑤說，亂丟裂果壞掉的文旦僅是偶發事件，不會影響麻豆文旦銷售。

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