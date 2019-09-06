廖繼春畫作「遠眺玉山」真偽 吳炫三認為真跡、謝里法不願背書

2019-09-06 18:24

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心典藏前輩畫家廖繼春畫作「遠眺玉山」遭質疑非真跡，台中市文化局組專案小組調查近3月，今日委請第一手修復者、畫家吳炫三親自檢視鑑定後，吳認為這幅畫是真跡。但廖繼春弟子畫家謝里法、陳銀輝認為畫風跟色彩不對，兩人依舊存疑，謝甚至強調不願意替此畫背書。

目前典藏在葫盧墩文化中心的「遠眺玉山」被估計價值1500萬元，台中市文化局指出，1985年該畫在豐原清潔隊置物處尋獲，因曾遭遇火警，畫作有被水浸濕、畫作油彩脫落等損傷情況，後在1985年委託廖繼春的學生吳炫三進行修復；2006、2010年再度因龜裂等狀況，分別請南藝大修復學者林永欽、修復大師郭江宋修復，此畫有不少藝術人士及民代就畫風、筆觸等質疑畫作真偽，近期成為話題。

今日文化局邀請廖的3名弟子吳炫三、謝里法、陳銀輝同場鑑定，對藝術品頗有研究的資深媒體人施順冰也列席見證。吳炫三強調，從底下看整修過的位置，畫的山、雲與天空之間交處畫風，是非常講究的，也是廖的風格。另外，備受質疑的廖繼春簽名不會用「筆」字，因為廖很孩子氣，他也曾經簽過「筆」字，但次數很少，有時英文簽名Liao也背不起來。

陳銀輝說，這幅畫風格跟色彩都跟廖的畫作不一樣。謝里法說，雲、樹、山交界處都跟廖的風格不同，廖的筆法是一筆一筆，大筆揮就，但「遠眺玉山」有用刷的、畫的、點的及撇的，採細筆處理，根本不是其筆法。這是被「製造」出的一張圖，而不是「畫」出來的一張圖，自己不願意替這幅畫背書。

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