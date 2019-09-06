新北稽查8輛學幼童接送車有4輛違規 侯友宜震怒：列黑名單

2019-09-06 20:20

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市交通局推動「通學巷2.0」計畫，以學生通學角度檢視學校周邊步行環境安全，市長侯友宜今天視察板橋區莒光國小的執行成效，並隨機攔檢8輛學幼童接送車輛，其中高達4輛違規，對此，侯震怒指出，先前就針對幼童交通車嚴格取締很多次，但今天稽查還是發現違規車輛，預計將100多輛經常違規的交通車列入黑名單，希望幼童的交通安全能更周全。

侯友宜今與交通局、教育局到莒光國小周邊稽查學幼童接送車輛，攔檢的8輛接送車中，其中有4輛違規，項目包括未核備補習班車輛，祭出罰鍰6千元、變更座椅，罰鍰3600元、車輛超載，罰鍰3000元及幼童專用車行照逾期，罰鍰900元，後續將列為重點稽查對象追蹤及複查。

侯友宜指出，先前擔任副市長時，就針對幼童交通車嚴格取締很多次，雖然設置很多盤檢點，也和監理站合作要求業者不能改裝，但今天仍發現不少違規，甚至有些用私家車來接送學童，未來將要求監理站列出100多輛經常違規的交通車進到黑名單，並由警察局不斷突襲檢查。

另外，侯友宜今也視察莒光國小周邊「通學巷2.0」計畫執行成效，其中包括以科技執法限制車輛於學生上、放學時段進入通學巷，並以各校周邊交通環境差異選擇合適的措施，包括增設綠底行穿線、學校速限標誌、當心學童標誌和當心學童彩色鋪面等。

交通局交通安全科科長林昭賢表示，「通學巷2.0」計畫目前已完成山佳國小、莒光國小、豐年國小、秀朗國小、深坑國小、和平國小、坪林國小、中正國小、烏來國小、大崁國小、土城國小、麗林國小等12校，預計9月底將完成至20校，並於2022年前完成轄內211所國小。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法