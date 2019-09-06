醫病》長期看3C眩暈、頭痛 中醫師建議可按這4穴位

2019-09-06 23:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名41歲張姓婦人，1年前開始莫名經常眩暈，不但平躺坐起時會頭暈，改變姿勢時症狀更明顯，吃了1年止痛藥也沒效，經前往中醫科就診，診斷為肝鬱氣滯痰濕體質，因肝脾原因，導致眩暈症狀，經在百會、率谷等穴位針灸，配合藥物調理，3個月後頭痛症狀就消失，因現代人看3C產品時間長，醫師建議每小時休息3分鐘，並可按壓百會、率谷、翳風、風池等穴位消除疲勞和頭痛。

長安醫院中醫師廖娸廷今天表示，民眾出現眩暈的原因很複雜，通常和與肝、脾、腎有密切關係。不過一般眩暈虛者居多，主要是本身元氣長期過度消耗，因得不到充足的休息和補充，造成陰陽失衡。

廖娸廷表示，患者到院時表示眩暈症狀已經持續1年，決定替她在百會、率谷、翳風、風池、耳門、聽宮、聽會等7個穴位進行針灸治療，其中前4個穴位在頭頸部，主要可以提神醒腦、清頭目、安神、止痛；後3個穴位則是耳顳神經、面神經以及顳動脈，和內耳平衡有關，有聰耳竅、止暈功效。

廖娸廷表示，除針灸治療，並配合藥物調理，開立疏肝解鬱化痰濕的處方，像是天麻鉤藤飲以及苓桂朮甘湯為主方，患者透過中醫調理3個月後，眩暈症狀完全消失。

廖娸廷指出，眩暈是一種自覺症狀，症狀輕者閉目就可停止，嚴重者則會出現噁心、嘔吐、冒汗，甚至昏倒，通常多屬肝的病變，可由風、火、痰、虛等原因引起，透過針灸可調理體內氣機的平衡，增加頭面部血液循環，加強血管、神經功能，並止暈、止痛，因此只要透過中醫的針灸及藥物調理一段時間，通常會有很好的改善。

廖娸廷提醒，民眾出現眩暈，切勿隨便聽信偏方，最好就醫檢查，並由中醫師依症狀開立處方。並建議民眾若出現頭暈頭痛、睡眠不足或是肩頸痠痛，平時可按壓百會、率谷、翳風、風池等穴位。尤其現在許多民眾長時間看手機、電腦，建議每1小時，至少休息3分鐘，並按一下上述4個穴位，每個穴位約20下，持續1分鐘，就可加強頭頸部血液循環，醒腦減少頭痛發生。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法