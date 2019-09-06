遠距醫療造福偏鄉社區 山上居民看專科免下山

2019-09-06 18:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕40歲梁小姐是桃園市復興區華陵里居民，因患有糖尿病，每3個月就要下山到市區醫療院所複診及拿藥，並做視網膜追蹤檢查以預防糖尿病引起的眼睛病變，不但舟車勞頓、也相當辛苦。

位在山區的華陵里類似居民不少，但今年9月起，林口長庚醫院開始在當地提供「遠距會診服務」，讓復興區居民在山上看一次門診，就可以同時獲得山下的林口長庚醫院裡，多位疾病專科醫師的診療。

目前桃園市復興區在華陵里設有「華陵醫療站」，提供每日門診三診、24小時急診及深入部落的巡迴醫療服務，照護後山三里（華陵里、三光里、高義里）約3千住民的健康。

不過醫療站雖有家醫科醫師駐診，但有許多疾病仍需要疾病的專科醫師做專業的研判與診斷，才能有更正確的醫療處置。

林口長庚醫院與健保署合作創新山地醫療服務模式，於復興區的「後山部落健康營造中心」，在每日特定時段開設門診，提供遠距專科診療服務，不用鄉外就醫就能得到醫學中心豐富的醫療資源。

林口長庚醫院執行副院長楊政達表示，根據健保資料庫分析，發現復興區居民以皮膚科及眼科的鄉外就醫比率較高，可能與當地環境及人口高齡化有關，所以優先建立皮膚科及眼科的遠距醫療看診模式，讓偏鄉醫師與病患可透過遠距會診系統及儀器，即時連線請林口長庚醫院的專科醫師進行會診。

目前林口長庚醫院在復興鄉提供的醫療服務項目包括婦產科、兒科、眼科、胃腸肝膽科、中醫針傷科、復健科、牙科等專科門診，以及兒童心智篩檢、健康管理、健康宣導、健康篩檢、疾病個案管理、結核病篩檢等。

健保署長李伯璋表示，中央健康保險署自2002年推動「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」，鼓勵醫療院所至山地離島提供各項健保醫療服務，提升當地醫療照護及整體健保醫療服務品質。

李伯璋說，這項計畫在桃園市復興區逐步落實的相當成功，不但縮短了城鄉醫療水準差距，也提升了偏鄉的醫療服務品質。

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