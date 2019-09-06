針灸戳中「笑穴」 冷豔美少女終於笑了

2019-09-06 18:49

〔記者王捷／台南報導〕16歲的小文（化名）雖然長相甜美可愛，但一臉「面癱」令人難親近，以為她是冷豔型美少女，小文也不想這麼「冰山」，是因為長期以來，左耳旁持續疼痛，一笑起來就難過，止痛、消炎藥效一過，疼痛感又回來，因此向台南市立醫院中醫部的郭鈺君醫師求診，郭醫師得知小文生活習慣，懷疑是開不了口的「顳顎關節痛」，並找出小文「笑穴」，經過3個月針灸治療，讓小文露出笑容。

郭鈺君說，小文平時睡覺有磨牙的習慣，因為課業壓力大，白天又會不自覺的咬牙，還喜歡吃有嚼勁的魷魚絲，讓顎關節區接受過多壓力，導致顳顎關節區疼痛，甚至因長期關節發炎疼痛，衍生偏頭痛得情況。

顳顎關節症候群主要症狀是，會有異常的關節音以及下顎運動功能障礙，常見於青壯年與女性，目前發病機制不清楚，但許多研究顯示，顳顎關節症候群與精神心理狀態非常密切，23%的患者伴有明確的精神心理症狀，高達50%的患者有睡眠的問題，女性發生的情況往多過於男性。

郭鈺君醫師說，中醫在治療上有別西醫思考方式，中醫包含氣血、陰陽、寒熱、虛實等八種辨證方向，還要從經筋、經脈等方面考量，從小文的案例來看，長期精神緊繃、睡眠不足、飲食不節，導致肝氣鬱滯、陰虛火旺、胃火上炎，最後氣滯血瘀、經絡瘀阻，治療上要考慮疏肝理氣、滋陰降火、清降胃火、活血通絡著手，多靶點用方才是中醫的治療特色。

另外，郭鈺君醫師針對小文的下關穴、聽宮穴、顴髎穴、翳風穴、頰車穴等，舒緩顳顎關節區附近肌肉，也增加了三陰交穴、內關穴、合谷穴等安神、舒壓的穴道做按摩、針灸。

郭鈺君醫師也提醒小文，注意減少張口的幅度、留意肩頸肌肉放鬆，配合腹式呼吸減少焦慮、幫助睡眠，經過3個月治療，點開小文「笑穴」，不僅改善疼痛，還改善睡眠品質跟舒緩情緒，現在小文終於能開懷大笑。

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