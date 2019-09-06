疑群聚感染 新北中和屈公病再增一例

2019-09-06 14:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天再公布新北市新增一起屈公病病例，是家住中和區內南里一名60多歲女性染病，由於她和之前中和區兩名屈公病病例住得很近，且常到國強嶺菜園活動，因此研判是同一起群聚感染的機會很高。

這名病患近期未出國，9月2日因眼眶臉部腫脹到診所就醫，9月3日出現發燒、頭痛、噁心嘔吐症狀至醫院就醫，醫院於9月4日通報屈公病，同日個案出現結膜炎及手關節腫脹疼痛，經檢驗確診。

疾管署表示，個案平時活動地以住家、國強嶺菜園及景福里和平黃昏市場為主，由於其住家與中和區前兩名個案住家相近，且發病前經常至國強嶺菜園活動，研判其於國強嶺步道周邊感染的可能性較高，是同一起群聚感染。

衛生單位於9月4日接獲第3名個案通報後，立即前往個案住家及和平黃昏市場進行噴霧罐消毒，同時持續加強前兩名個案住家周邊環境噴消及孳生源清除，另針對已封閉國強嶺周邊8條步道入口，每天安排轄區員警定時巡邏。

今年截至目前，我國共66例屈公病病例，其中4例為本土病例，都居住新北市，包括中和區3例、土城區1例；另境外移入病例62例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家為緬甸42例、泰國10例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

7月迄今新增境外移入病例數達55例，感染國家以緬甸最多。

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