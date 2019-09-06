200艘漁船、海巡雙艦宜蘭外海「與神同行」 規模比925保釣還要大

2019-09-06 16:33

［記者張議晨／宜蘭報導］北台灣媽祖文化節舉辦海上、陸上遶境，今上午8時許，蘇澳區漁會近百艘漁船，從南方澳出港，航向頭城烏石港，蘇澳海巡隊調派桃園艦、台東艦及兩艘巡防艇護航，近200艘漁船與海巡艦艇組成艦隊「與神同行」，在宜蘭外海一字排開，漁民驚嘆「很壯觀！」

今年北台灣媽祖文化節首度由宜蘭縣主辦，縣府與值東的廟宇南方澳南天宮籌備海上、陸上遶境活動，這也是媽祖文化節開辦以來，首次把遶境隊伍擴及海上。

今上午8時許，完成起駕儀典後，蘇澳區漁會召集的近百艘漁船，從蘇澳港出發，海巡署艦隊分署在隊伍出港前，還安排1000噸級的桃園艦、台東艦，執行雙艦噴水儀式，為漁船祈福。

等漁船在蘇澳外海完成集結後，再由桃園艦、台東艦及兩艘巡防艇護航，在頭城外海與頭城區漁會約88艘漁船「會香」後，再航向烏石港，出海船艇在宜蘭外海一字排開，壯觀場面堪稱近年最大，連蘇澳鎮漁民都忍不住讚嘆「壯觀！」

「很久沒這麼熱鬧了！」蘇澳鎮江姓民眾說，近年漁船團結出港，是2012年時的925保釣行動，睽違多年後，為了媽祖再組織船隊出海，規模還比保釣運動還大，看得感動。

海巡署艦隊分署表示，海巡署就像媽祖代言人，在外海守護漁民安全，將把「替媽祖巡護、代觀音眷顧」這句話當作信念，持續在海上為守護我們的藍色國土而努力。

除了海巡支援外，配合北台灣媽祖文化節，宜蘭縣警察局也全體動員，今凌晨5時50分許，在活動開始前蘇澳分局就在活動現場完成布崗，協助疏導車輛及維護現場秩序。

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