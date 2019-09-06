輔大新生「叩門禮」 籃球「喬神」、熱愛中文外籍生成焦點

2019-09-06 16:31

〔記者周湘芸／新北報導〕輔仁大學今舉行開學典禮，並由各院共13位新生代表進行「叩門禮」儀式，其中包括被封作「喬神」的籃球明星喬楚瑜、另還有來自布吉納法索就讀英語系，同時熱愛中文的古愛瑪，以及靠單親媽媽扶養長大，考上醫學系的劉幸惠等。

有「喬神」稱號的喬楚瑜挾著上學年度HBL最佳長人的光環，現已經加入輔大籃球隊，他說：「自己已經提前來輔大打球2個月，校方給我很大的上場空間，由於籃球員生涯是有一定的期限，大學4年也會修讀教育學程，實現將來想當老師的夢想。」

來自布吉納法索的古愛瑪在輔大學習中文2年後，決定念正式學位，古愛瑪表示，自己的母語是法語，但在布吉納法索懂中文的人很少，因此特別來台灣學中文，未來也選擇就讀英語系後，希望具備至少3種語言能力，回國後將從事翻譯的工作。

另外，醫學系的劉幸惠與哥哥由母親獨力扶養長大，課後之餘會一起幫忙做代工，其母親在孩子都考上大學後，也跟著子女從彰化搬來台北重新找工作。為減輕家裡負擔，劉幸惠進修英文僅透過網路看英文演講及節目自修，除了喜歡醫生的工作性質，也希望有助改善自己的家境。

輔大今於校內中美堂舉行開學典禮，設計3D立體梯貼，包括學士帽、紅心、大腦和金錢等圖案，象徵大學生涯4大面向「學業、愛情、知識與工讀」，也祝福大一新鮮人展開全新的大學旅程。

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