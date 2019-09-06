空汙物致黃斑部病變增加 台學者醫學研究登國際期刊

2019-09-06 14:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕中國醫藥大學與亞洲大學研究團隊比對環保署及健保署大數據資料庫發現，曝露在一氧化碳、二氧化氮高空污地區居民，罹患老年性黃斑部病變機率是最低地區近2倍，這項首發研究刊登於知名期刊「JIM」，並獲國際知名媒體報導，給予台灣學者高度肯定。

計畫主持人、中醫大附設醫院近視及眼睛疾病中心主任卓夙航及副主任梁中玲今日公布研究結果指出，二氧化氮（NO2）與一氧化碳（CO）這2種污染源主要來自於燃燒及汽機車產生的空污，台灣的火力發電廠也是造成這2種空污物的來源；這是國內外學術界第一次發現空污物明顯增加老年性黃斑部病變。

該研究已於8月19日刊登在「調查醫學期刊」（JMI），研究團隊分析2000年至2010年、近4萬名50歲以上患者結果發現，居住在NO2污染最嚴重地區的居民，產生疾病的機率與最低者相較增加91％；住在CO污染最嚴重地區的居民，產生老年性黃斑部病變的機率也增加85%。

卓夙航說，空污對民眾的健康傷害相當嚴重，因為NO2和CO吸入人體後，會進入血液循環，黃斑部所在的眼底有豐沛的血流，可能誘發眼底的黃斑部產生病變；梁中玲也說，早期的黃斑部病變很難被發現，雖然可治療但無法完全恢復正常。

卓夙航、梁中玲建議，盡量避開在交通流量大的地區做運動，就可以大幅降低風險，例如路跑運動應避開車流量大的時間，減少吸入CO與NO2，且因是經由呼吸進入血液循環，無須費心採購護目鏡。

空污已成為本世紀各國共同防治的焦點，使得此次研究結果獲得國際知名媒體Times、BBC、路透社等媒體報導，也藉此展現台灣學者研究的實力與重要性。

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