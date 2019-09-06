高雄港「金棧遊港」航班中秋節加開夕陽線 還加送麻糬

2019-09-06 13:59

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市輪船公司9月13日中秋節當天推出「中秋團團圓圓」航班，傍晚5時20分出海，一邊享用象徵團圓的麻糬點心，一邊看夕陽及美麗的高雄港，套票組合只要399元，內含金棧遊港船票1張+手信坊麻糬組。

高雄港不僅是國際港口，還身兼軍港、漁港等多功能身分，近年還逐漸轉型為觀光港，其中，遊高雄港的觀光航班，一直是高雄人招待客人、來到高雄的觀光客們趨之若鶩的行程之一。

搭乘過遊港航班的民眾都知道，近距離一覽貨櫃碼頭、大型橋式機、大型貨櫃船、軍艦跟工作船，是多麼過癮的一件事。

高雄市輪船公司自今年5月起推出假日傍晚的「金棧遊港」航班，已經載著非常多的民眾一覽美麗的亞洲新灣區及港區，9月13日中秋節當天更推出「中秋團團圓圓」航班，當天下午5時20分出海，歡迎市民朋友利用中秋佳節搭船欣賞高雄港美麗海景。

輪船公司表示，「金棧遊港夕陽線」將直接開到壽山跟旗后山山腳下，繞行一般船舶無法靠近的防波堤前，從不同的角度看看繁忙的高雄港，為了不影響船舶進出及港務運作，僅每週日開航一班，中秋節這天特別再加開，運氣好的話還能看見高雄港國際級景觀-主航道落日夕照。

金黃色的夕陽從一港口外海灑進高雄港主航道，整個一港口的水域甚至整個港口都會變成金黃色，非常壯觀。下船之後還能繼續在棧貳庫的海側廣場散步賞月看海景，絕對是個非常不一樣的中秋節。

金棧遊港航班中秋限定點心套餐每人399元，詳細航班時間資訊及預約，請電洽 （07）226-2888轉營業部，或請上高雄市輪船公司官網、臉書粉絲頁查詢。

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