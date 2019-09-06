中小企業原鄉轉型必然 這講座3人首合體

2019-09-06 13:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是中小企業的原鄉，登記的工廠數超過1萬7000多家，近6成都是製造業，過去40多年來，中小企業對彰化縣產業發展與經濟繁榮扮演相當重要的角色，中小企業2代接班已成形，為輔導企業轉型，彰化縣工策會規劃一系列的名人講座，期望由座談交流激盪出全新思維，讓企業轉型成功，接班順遂。

根據經濟部和彰化縣政府主計處資料顯示，彰化從50至70年代間，因客廳即工廠的家庭代工推動下，經濟快速起飛，和美紡織、社頭織襪產業由代工崛起，更拜地緣之賜，彰化與台中產業相互依存，機械及相關零件產業迅速發展，為彰化注入經濟活水，發展至今彰化縣中小企業在國內甚至國外等地開枝散葉，稱得上是中小企業的原鄉。

網路普及化，電商物流業蓬勃發展，衝擊傳統產業生存，轉型適應時代演變已是必然，有鑑於企業在接班的過程當中，可能在思想或作法，會與上一代有所落差，溝通與學習都是必要，工策會和中小企業服務中心，將於9月27日在彰化演藝廳舉辦專題演講座。

主辦單位邀請前友達光電總經理陳來助、台明將公司林肇睢董事長、全拓工業公司董事長吳崇讓，3人首度在彰化縣合體，將以「二代傳承•企業再造」為題，藉由彼此經驗闡述如何在接班的過程中，重新再造創業家精神，並透過經驗的累積和反饋，提出精進方案，讓新一代接班人明白這是必修的課程。

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