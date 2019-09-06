一芳推行銷活動拉抬業績 消費者呼籲「要想你的根在台灣」

2019-09-06 12:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一芳水果茶受支持一國兩制言論影響，業績直直落，為搶救市場，推出買一送一活動，9月9日也推出週年慶要送100輛國產電動機車促銷，不過消費者似乎不太買單，就有顧客說對一芳言論感到氣憤，原本天天喝，現在變成偶爾路過才買一下，希望一芳「走進全世界時，要想你的根在台灣！」

朱姓顧客說，身為原本是一芳的忠實顧客，以前朋友在中國、先生去大陸，大家看到有一芳的茶，就會感到「有家裡的味道、與我們有連結」，沒想到一芳發表支持一國兩制，讓人感到很氣憤，就決定要改喝別間，現在就是路過、偶爾才喝，很「心疼香巷人現在的處境，不希望台灣有一天變得這麼危險！」

朱姓顧客也說，一芳的茶不會澀，滿好喝的，以前幾乎天天買，對於一芳發表一國兩制言論致生意受影響，她認為，只要產品夠好，大家都會買單，好的商人不用表態、不用介入此事，希望一芳「走進全世界時，要想你的根在台灣！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法