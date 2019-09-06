立委蔡適應督促補法令漏洞 立槳有法可管了

2019-09-06 12:57

〔記者林欣漢／新北報導〕今年暑假在東北角海岸，發生多起立式划槳的戲水意外，民眾發現「水域遊憩活動管理辦法」法令有漏洞，只規範潛水、衝浪、獨木舟，沒有立槳，立委蔡適應向交通部觀光局建議訂定相關辦法，讓各縣市政府有所依據進行立槳的安全管理，近日相關辦法已公告生效，帶團者要有合格救生執照，且個人不得單獨在無人看管海域進行立槳活動，違者最重可處15萬元以下罰鍰。

蔡適應說，台灣以海洋立國，水上活動是台灣推展觀光的一大優勢，由於近年立槳等新型水上活動發展迅速，他在7月初向交通部建議訂定相關辦法，針對立槳進行安全管理，觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）立即邀集相關業者、專家進行管理辦法修訂，在前天正式公告辦法，並且即日生效。

該注意事項依據水域遊憩活動管理辦法訂定，從事帶客活動、營利性質者，應具備合法公司或商業登記，並對活動人員投保及帶領者要具有合格救生員資格；另外，也針對活動場域和從事活動前，設備、安全教育、急難通報，活動者身心狀況，活動期間行為確實規範，且以個人身分從事者，亦不得於無人管轄區域進行活動。違反相關規定者，可處最重15萬元罰鍰、並禁止其活動。

蔡適應說，會繼續督促有關單位建立預示的機制，在新型的水上活動用品輸入後，能夠跟業者都在第一時間了解，以防止日後無法可管的窘境，避免憾事的發生。

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