報恩助救護 83歲翁捐畢生積蓄

2019-09-06 12:11

〔記者何玉華／新北報導〕家住板橋、83歲的曾大原，今（6）日在太太及兒子的陪同下，捐贈新北市政府一輛復康巴士；曾大原今年初受119救護挽回一命的恩惠，決定將畢生積蓄拿出來做公益，已陸續捐助多個單位包括醫療巡迴車、救護車、復康巴士，初估金額已超過800萬元；代表受贈的市長侯友宜得知，深受感動。

曾大原出身彰化縣永靖鄉貧困家庭，父親在他8歲時往生，母親又身障，還有4個兄弟姐妹，因此，他小學讀了4年，13歲就被迫去當「長工」，幫忙餵豬、養牛，賺取微薄工資；16歲隻身北上奮鬥，踩過三輪車、路邊賣過菜，而後一路奮發向上，做蔬菜批發、開工廠，27歲結婚後，育有3個子女，胼手胝足創業。

今年初農曆年後不久，他凌晨騎腳踏車運動，卻突感身體不適，向119求救後，緊急送醫救回一命；曾大原說，經此大難，讓他對生命有新的體悟，決定將畢生積蓄拿出來做公益，也獲得家人的認同，陸續捐贈財團法人創世社會福利基金會100萬元、宜蘭羅東聖母醫院1輛偏鄉醫療巡迴車，同時得知該院救護車面臨使用年限，當下又追贈1輛救護車，目前已完成簽約。

今天捐贈新北市1輛復康巴士後，近期也將要回故鄉彰化捐贈復康巴士，社會局初估，捐贈總金額約800萬元。

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