花蓮青年住宅放寬條件2次開賣 240戶待售

2019-09-06 10:00

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣7棟、809戶的青年安心成家住宅，以賣斷式出售700戶，截至目前住宅仍有240戶待售，縣政府放寬申請資格，將設籍花蓮縣累計及閉鎖期需10年條件，大幅度減至5年，9月9日起2次開賣，符合資格者均能提出申請。

花蓮青年住宅在2015年開放首次登記抽籤，共有4705戶申請，但後續中籤戶繳納訂金狀況不佳，縣府將金額從50萬元降至10萬元，買氣仍慘淡，截至今年8月底，在通知住宅第5梯次、店面第4梯次備取戶繳納訂金後，住宅區還有4成待售。

縣府建設處長鄧子榆說，經過第1次申請、在符合資格遞補戶繳訂作業後，住宅戶數餘240戶，縣府同步檢討「承購資格審查作業須知」並進行內容檢視，修正設籍花蓮10年及10年內不得移轉條件，已求完售目的。

他說，設籍花蓮縣累計已從10年減為5年，10年閉鎖期也縮至5年，正面回應鄉親及承購者建議；其餘年滿20歲至45歲中華民國國民、家庭成員均須無自有住宅等條件不變，並於9月9日至10月9日間，開放第2次受理申請。

鄧子榆說，民眾可逕自縣府青年住宅專區下載申請書及檢附相關文件，待受理並完成序號登記後，會辦理公開抽籤儀式，抽出正、備取戶通知訂金繳納，目前7棟青年住宅接續動工，除A棟完工，B、C棟也將於年底完成，其餘4棟則會在明年底前完工，預計2021年3月交屋。

總計809戶的花蓮青年住宅，位址新城鄉北埔地區，鄰近學校、機場、火車站、市區及醫院，以賣斷式出售住宅600戶，每戶250萬元、店面100戶，每戶320萬元，室內坪數約16至17.5坪；其餘109戶保留作為用地徵地時優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶。

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