獨家》中客不來衝擊遊覽車業 交通部敲定免徵汽燃費1年因應

2019-09-06 08:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中客不來衝擊台灣旅遊市場，政府支持國內旅行業者，除推國旅暖冬遊補助、提高境外包機獎勵等多項措施外，在交通部長林佳龍盡力促成下，現在更將針對遊覽車業，推出短期稅費減免措施。

交通部表示，已初步敲定從今年10月1日起，減免遊覽車汽車燃料使用費全額1年，預估汽燃費收入減少4.35億，占107年實收金額的0.8%；若以車輛數最多的7201cc至8000cc排氣量遊覽車來看，每車每季減徵6872元，1年減徵2萬7488元。

台灣以往在因應緊急災害及油價波動時，曾對汽車運輸業有過多次減免汽燃費措施，像是民國92年至93年間因應SARS影響，針對未免徵汽燃費的汽車運輸業（含遊覽車客運業），依據「嚴重急性呼吸道症候群防治及舒困暫行條例」授權訂定辦法，補貼50%汽燃費。

民國97年下半年及100年第2季至第4季，因應油價大幅波動上漲，政府為穩定物價並兼顧經濟與觀光發展，針對汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業、遊覽車客運業等營業車輛，修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」予以免徵及減徵50%汽燃費。101年第2季至103年底，同樣因油價上漲，對前述對象減徵汽燃費、不過減徵額度比例改視油價變動情形，檢討減徵比例，各季實際減徵約15%至45%不等，但未曾針對單一業別進行減收措施。

交通部表示，遊覽車處於觀光產業鏈最下游，但卻是觀光產業鏈重要一環，為國人或境外旅客在台觀光旅遊的重要交通工具；現在因受中國對中客團來台管制，導致台灣觀光產業鏈相關產業受到極大衝擊，遊覽車業受觀光旅遊團體客群減少，導致營運狀況下滑，不如以往高達八、九成車輛的出車率。觀光局雖有提供擴大秋冬國旅補助等計畫，來協助旅行業界，但遊覽車客運業並未直接受惠。為配合振興觀光產業政策，健全國內觀光旅遊各個環節，交通部決定透過減免汽燃費方式，緩和遊覽車產業所受衝擊，並讓遊覽車業藉此機會調整經營策略，以因應旅遊市場的快速變化。

為讓遊覽車汽燃費減徵能上路實施，交通部已著手辦理「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第4條之1修正草案，明定於今年10月1日起至明年9月30日止，減徵百分之百汽燃費。該案預計今日發文到行政院，9月11日於政院公報中心刊登公報。

根據交通部統計，台灣遊覽車約有1萬6357輛，排氣量最低的是2401cc至3000cc，車輛數約有193輛，每年汽燃費需繳1萬8900元。排氣量最高的是1萬3001cc以上，數量僅1輛，每年需繳6萬9300元。數量最多的7201cc至8000cc共有6633輛；次多的是1萬2001cc至1萬3000cc共2726輛，每年需繳6萬6000元；第3多的是1萬0001cc至1萬1000cc共1884輛，每年需繳6萬272元。

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