09/06 各報重點新聞一覽

2019-09-06 06:19

自由時報

國旅好康大放送 搭高鐵送住宿 逛夜市送200元

因應中國限縮觀光客來台自由行，行政院院會昨拍板第二波秋冬國旅補助加碼方案，如搭高鐵送住宿，高鐵假期二人同行到台南、高雄或者到台北旅遊，平日可免費住宿一晚；台鐵提供TR-PASS一般版三日券及四人同行三日券六六折優惠；經濟部提供夜市抵用券二百元。

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疑下屬A百萬 放話徹查 錢莊老闆 遭員工燒成灰

在新北市經營地下錢莊的五十二歲男子施正雄，今年六月發現公司帳目不清，放話要徹查，旋即人間蒸發。檢警追查，負責收帳及放款的唐世豪等三名施的員工疑做假帳Ａ錢，施質問三人時慘被亂刀刺死，三人再運屍七十公里到宜蘭焚屍掩埋；檢警前晚逮捕三嫌，挖出被燒到只剩一小截得焦黑腿骨，餘全成灰燼，將三人聲請羈押。

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海釣染海洋弧菌 手「種」腹部重建免截肢

張姓男子海釣時左手掌不慎被魚鉤刺傷，感染到海洋弧菌，引發壞死性筋膜炎，手掌、手臂皮肉大片壞死，經過十次清創、二次重建手術移植後背皮瓣補皮，還把手部「種」到腹部的腹股溝處，新生血管和皮肉再分離，保住手臂、性命，也免於截肢命運。

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聯合報

林佳龍再出招 百億融資信貸 紓困旅宿業

陸客限縮衝擊觀光產業，旅宿業者日前向交通部長林佳龍陳情，指近年融資信貸不易，盼政府出面協助。林佳龍昨邀金管會、財政部、經濟部等單位會商，確定將由中小企業信用保證基金辦理旅宿業貸款的信保，總貸款額度達一百億元，最快本月實施。

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美中10月重啟貿易談判 雙方仍互撂狠話

中共商務部昨天上午宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表賴海澤、財政部長米努勤通話。雙方同意十月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。

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中國時報

大人都說話了 300萬疑雲 檢座看著辦

民進黨立委陳明文在高鐵遺失300萬元，卻未報案，引發熱議。資深媒體人黃越宏前天至台北地檢署告發陳明文父子涉嫌洗錢，但法務部次長蔡碧仲、內政部長徐國勇皆認為陳明文的狀況沒有洗錢的問題。國民黨團首席副書記長陳宜民昨質疑，蔡碧仲既是檢調機關的上級，又是洗錢防制辦公室業務的督導，如此為陳明文脫罪，檢調如何辦得下去？

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國旅小確幸衝一波！搭高鐵住宿0元 迺夜市補助200

行政院昨日通過第2波擴大秋冬國旅補助，凡自由行旅客16日起將可獲每房200元夜市抵用券，可在夜市消費；「搭高鐵、送住宿」專案，平日入住指定飯店，住宿費最低0元起，以台北出發為例，平日入住高雄星級飯店，每人只需2980元，等同高鐵標準車廂對號座台北-左營來回票價，就送住宿一晚、飯店早餐。

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