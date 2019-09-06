疫病》8月新增140愛滋感染者 新北市通報案例最多

2019-09-06 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕衛生福利部疾病管制署發布8月份「HIV月報」，8月份全台共新增140例本土愛滋病患者，當中有136人為男性，4人為女性，年齡層分佈以25歲至34歲共74名患者最多；新北市通報病例22.86%高居第一。

疾管署資料顯示，8月份感染愛滋病毒的患者，年齡層分佈狀況為15至24歲共23人，25至34歲共74人，35至49歲共32人，50歲至64歲共9人，65歲以上有2人，全部有140人在8月份被通報感染愛滋，有136人在醫院、衛生局等處驗出，2人被捐血中心驗出，1人為役男體檢時發現，1人為監所收容人員通報。

疾管署資料指出，檢驗出愛滋病毒的患者們有3人為女性，136人為男性，當中1名女性患者感染途徑尚在調查，3人是異性間不安全性行為所致；男性患者中，有39人感染途徑還在查驗，8人是異性間不安全性行為感染愛滋，89人是男男間不安全性行為所致。

本國籍感染愛滋病毒者依居住縣市統計，基隆市1名、台北市21名、新北市32名、桃園市22名、新竹市2名、新竹縣5名、台中市9名、彰化縣2名、南投縣2名、雲林縣1名、嘉義縣4名、台南市7名、高雄市20名、屏東縣7名、花蓮縣4名、宜蘭縣1名。

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