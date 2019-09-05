高雄青農 奪法國AVPA世界茶葉大賽2獎

2019-09-05 23:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄青農劉士輔以六龜山茶製茶，連續2年榮獲ITQI「食品界米其林」風味絕佳獎二星獎，近來角逐法國AVPA第二屆世界茶葉大賽，從15國中脫穎而出，一舉奪下銀獎、美食特別獎，讓台灣原生山茶揚名國際，更插旗歐、美、亞洲共6國市場，成為台灣之光。

六龜是台灣最大原生山茶區，屬於喬木型茶樹種，高達8至10公尺，百年茶種採自然野放，劉士輔原本是南科工程師，因八八風災返鄉，協助父親重振家業，不惜以數百斤茶葉做實驗，製成風味多變的茶葉，主打有機、友善農法受肯定。

劉士輔以六龜山茶製成野蜜紅茶，一連2年奪下比利時國際風味暨品質評鑑所（簡稱ITQI）的風味絕佳獎二星獎，被譽為「食品界米其林」，更於世界茶聯合會今年舉辦的國際名茶比賽奪下金、銀獎。

近來他角逐法國AVPA第二屆世界茶葉大賽，從15國共113項參賽茶葉中脫穎而出，以野韻青茶榮獲銀獎、野蜜紅茶榮獲美食特別獎，打響六龜山茶在國際的知名度，更插旗加拿大、新加坡、德、美、日、法共6國市場。

劉士輔表示，過去大家對台灣原生山茶的刻板印象，認為苦澀、難以掌握、不好製作，但透過參加國際比賽得獎，讓大家重新看見台灣原生山茶，品質深獲國際肯定，在世界佔有一席之地，讓更多人認識台灣寶島。

劉士輔指出，尤其茶區生態符合國際要求的綠色產業，不用藥、不鋤草、也不矮化，茶樹野放自然生長，採茶要架梯爬樹，都令外國人嘖嘖稱奇，甚至將14個茶區精準分析，如海拔高度、溫溼度等，有助提高甜度、香氣等，以符合客製化需求。

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