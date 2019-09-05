送信也送愛 郵差關懷獨居長者 30人獲獎

2019-09-05 22:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司今日舉辦郵政員工關懷獨居長者績優楷模表揚大會，共有30位郵務士及其直屬長官獲獎。擔任郵務士長達25年，後來升官擔任郵務稽查3年，現服務於屏東郵局的郵務稽查許金鳳是這次獲獎人員之一。許金鳳表示，她以前都會定時定點去拜訪服務區段內的獨居老人家，而3年前因升郵務稽查，很久才回去看這些老人家，他們都會說唉呦小姐，很久沒有看到人，還以為已經退休了，；彼此的噓寒問暖，讓她覺得自己就像他們的女兒一樣，出嫁後久久才回去看他們。

許金鳳 主動關懷被當成家人

許金鳳表示，老人家一個人在家都很無聊寂寞，因為時常去跟他們聊天問好，老人家就把她當成自己的女兒一樣，天氣熱的時候，送信會收到很多涼水；一些老人家的庭院有種菜，時不時都塞菜到她手上，開心的說趕快拿回去吃，彼此就像是一家人。

有時候送掛號信時，老人家因為看不懂字，都會請她幫忙看，只要內容是好的事情都會馬上跟他們說，如果壞的事情像是法院送達文書之類，就會說可以打電話家裡小孩說有掛號信，等小孩回來就知道內容，她不想講出來讓老人家擔心。

許金鳳說，當初離開第一線工作，無法時常跑外面，接觸關心到很多人時，心理有點失落；現在看到中華郵政積極協助政府推長照，覺得郵差主動關心老人家是很好的事情，畢竟未來就是會邁向高齡化社會。但她要呼籲在外面工作的年輕人，即便無法時常回家，偶爾也要打電話回去問候一下，只要是報平安說人在外面很好，老人家就會很開心。

許毓銘 幫偏金老人揪團代購

服務於高雄六龜區8年的郵務士許毓銘，也是這次績優楷模之一，許毓銘說，六龜就是很山區偏遠的地方，老人家要外出都不是很方便，他投遞過程中時常就會問需不需要衛生紙、洗碗精等日常用品，老人家都會麻煩他當忙購買；久而久之就好像變成他在揪老人家團購一樣，只要講說賣場在大特價時，詢問要不要順便買一點時，他們都會很開心。另外，有幾戶老人家眼睛不太好，平常家裡鐵門也都關起來，他去送信時都會把鐵門打開拿信進去，一些大哥都會請他幫忙看信，如果有急需繳費，也會請他幫忙代繳。

表示，很多老人家身體都不是很好，有時候看到他們戴墨鏡、護膝，都會主動去關心慰問他們；有一次遇到一位長骨刺阿姨，跟他分享吃藥後就會盜汗、心悸，聽到當下就很緊張，趕快要她先去問醫生，確認沒問題後再繼續吃。

許毓銘也曾遇到有老人家跟買郵局保險要存錢，一直很緊張的問說保險錢是不是都要給現金，因為以前都會有人跑去跟他收錢，說是瓦斯費、保費之類；聽到之後就會特別提醒郵局保險可用轉帳，如果有人要收錢不要相信，有疑問每天都會有郵差來，即便不是他也會有提他同事，千萬要小心。郵差送信時能盡心力順便關心獨居老人家，這也是一件很好的事情。

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