新竹大車站跨站式平台計畫綜合規劃再獲2400萬

2019-09-05 21:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅推動的新竹大車站跨站式平台可行性評估報告日前完成，除已送交通部審查，更獲行政院前瞻經費2400萬元進行進一步綜合規劃，市府都發處表示，新竹大車站跨站式平台可連結及縫合前後站的發展，市府將再花1年進行綜合規劃，並透過經費爭取與蓋建，翻轉前後站長期失衡現狀。

市府都發處表示，新竹大車站規劃區塊約佔2.6公頃，開發方式以跨站式平台來連結前後站，經規劃公司進行可行性評估後，將以五大面向做為未來規劃參考，首先以一個古蹟、即百年古蹟新竹車站為主體，在維護車站古蹟前提下，將以跨站式平台施做兩個大型開放性廣場。

另外會以三處車站做為南北交通運輸的連結點，包括火車、客運及未來大新竹輕軌等三種不同交通工具的站點做規劃，並讓往竹東、市區的市區公車改在前站公車轉運站進出，往清大、光復路的公車設在後站公車轉運站，藉此分流達到交通網絡四通八達目標。

五個開發基地除會在前站及後站設置連結跨站式大平台的客運轉運站，也會設置停車場和計程車停靠站和具商業功能的站點，透過基地開發，讓旅客能在大平台上觀看到百年古蹟新竹車站的鐘塔和舊月台，結合觀光，成為如日本東京車站、美國紐約車站等百年車站的觀光景點，匯集各國旅客來訪。

都發處強調，新竹大車站跨站式平台是台灣第一個提出火車站採跨站式平台施做的縣市，交通部及台鐵局多表示支持，其原因是跨站式平台施做基地以現有台鐵土地為主，可避免因鐵路地下化或高架化所產生的土地徵收和民眾抗爭問題。

且跨站式平台的工程施作經費粗估只需50億元，但鐵路地下化需360億元、鐵路高架化需150億元，採用跨站式平台做為開發方式，除可節省經費，還能達到縫合前後站及均衡前後站發展的效益。

都發處強調，新竹大車站跨站式平台計畫完成可行性評估期末報告後，已再爭取到行政院前瞻基礎建設經費2400萬元，將進一步進行綜合規劃，包括站體的施做方式及未來委外或設定地上權等營運方式進行規劃研究，預計1年後完成綜合規劃報告。

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