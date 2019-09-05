在日腦出血台女7日返台治療 日醫院同意分期繳費

2019-09-05 18:52

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕台中張姓婦人7月底在日本因為腦出血送醫，經過一個多月的治療目前病情穩定，家屬在台中榮總的建議下決定7日搭機返台接受後續的治療，駐日副代表蔡明耀5日到醫院探視，張姓婦人的丈夫楊先生很感謝代表處和各界的幫忙。

張女士是在7月27日帶著兩名子女在東京池袋購物時昏倒，經診斷為腦出血，目前已動過3次手術，由於腦部還有積水，頭蓋骨尚未縫合，需要再動一次手術，雖然張女士目前時而清醒時而昏迷，但生命狀況穩定。

蔡明耀表示，代表處在第一時間就協助家屬，包括安排兩名未成年子女的照顧，還有張女士就醫時的傳譯和連絡，另外，僑界也非常關心，有一些僑界的朋友也透過代表處或直接向楊先生表示關切之意。

楊先生表示，這個過程代表處積極連繫SOS的醫生與日方醫院進行溝通，在實際了解病情以後，治療告一段落，生命安全無虞的狀態之下，決定趕緊讓她回台治療。

張女士預定7日搭乘華航的一般航班從成田飛桃園，台中榮總也將派醫護人員全程陪伴，回台後將動第4次手術清除腦積水。

由於張女士出國時並未投旅遊醫療保險，當初預估如果繼續在日本進行治療，包括後續的復健在內，醫療費用可能高達上千萬元都必須自行負擔，駐日代表謝長廷日前也在臉書呼籲社會能幫忙協助。

駐日代表處領務組長謝延崇表示，因為後續醫療將回台灣進行，所以費用應該沒有先前預估的高，目前包括台中市社會局將動用急難救助金，東京僑界和台灣各界也有捐款。楊先生也表示，已先變賣汽車和手表籌錢，經過駐日代表處積極的溝通，院方也同意他們可以分期繳納，他非常感謝代表處的協助。

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