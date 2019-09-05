加裝超大箱子！外送員這款「改車」超蝦趴 網喊：太專業

2019-09-05 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕外送平台近年來競爭激烈，路上隨處可見背著外送箱忙碌工作的外送員。有網友在台中看到一名外送員將外送箱超級大改裝，不僅後座的箱子比原本大了約兩倍，側邊還加裝「超大砲管」用來放雨傘。照片PO出後，網友也紛紛大喊「太專業了」！

一名網友今日在臉書「爆笑公社」PO文貼出照片，表示第一次看到這麼大的箱子。而從照片中可見，該名外送員機車上的綠色大箱子疑為自己改裝，幾乎是原先公司制式的外送箱的兩倍大，除了能放下原本公司的箱子，還有多餘的空間能放置食物、飲料。網友也指出，箱子旁的大管子裡，還放了支大支雨傘。

對此，網友紛紛表示「太專業了吧」、「VVIP專用」、「食物送到應該穩穩的」、「愈來愈專業化了」、「我以為兼2家」、「人才！」、「專業送貨，快變成小蜜蜂了」、「天氣熱應該再加個遮陽棚」。

不過也有網友提醒「這會被開單喔」、「應該已經違法了吧」、「警察抓到拆光光」、「這樣感覺會擋到他的視線耶」、「一個強勁的側風，他就要去種田了」、「超過把手跟肩膀了」。

依道路交通安全規則第88條第1項規定，機車附載人員或物品，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺。而這名外送員的改裝，似乎已經違反規定。

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