舔共藝人疑似回台「做這件事」被抓包 網友檢舉毫不手軟

2019-09-05 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕一般人遇到三寶大都會很生氣po文抱怨，如果遇到的三寶疑似是公眾人物，那麼會是件很有趣的事情。有網友po文說，早上買飯糰時遇到一名三寶逆向又違停，他氣得拍照po網詢問該不該檢舉他，結果網友看到照片，發現車主背影與過氣的「舔共藝人」非常相像，紛紛支持原po趕快將違規事證送警方舉發。

該網友今天在臉書「新竹大小事」po出一張照片，從中可看到飯糰攤前有輛銀色轎車違規停車，車頭方向還疑似逆向，接著鏡頭前身穿黑T與短褲、綁著馬尾的車主正在排隊買早餐，原po在貼文中憤怒詢問網友，「買飯糰遇到長髮先生逆向開過來又違停，這能檢舉嗎？」

此外，本月3日也有網友在臉書「新竹爆料公社」po出在機場捕捉到疑似黃安入境的身影，他在貼文中說，「猜猜他是誰，今天下午在機場遇到他，他回來了，他回來做什麼呢？（不好意思，看到他時相機準備要拍，他已經轉身要離開了）」，因此網友們覺得逆向違停的車主是黃安的可能性非常高。

網友紛紛留言怒轟，「這不是黃安嗎？怎麼有點像」、「該不會是黃安= =他新竹人」、「這位大爺才從無法無天的惡鄰居回到新竹，他也習慣了惡鄰居當地的逆向技術，所以...自然而然變成他腦袋內無法改變的低階思維囉！」、「是黃安就檢舉到底阿」、「 逆向停車、併排、跨雙黃一次3個，真香」、「明明是中國人一直來台灣幹嘛，噁心死了，重點是他在新竹」。

甚至有網友等不及了直接貼出檢舉證明，而警方也在貼文回覆，「您好：我是文華派出所所長張勝雄，有關本件交通違規本所派員前往處理，惟該駕駛人已駛離，您可以將相關違規影像上傳至新竹市警察局網站之檢舉專區，復由專責人員勘驗後處理，如有其他相關問題請撥打03-5332120與我們聯繫，感謝您對交通問題之反應。文華派出所關心您！」但這名買飯糰的三寶男子是否為黃安，目前尚無法證實。

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