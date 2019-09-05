成大師生參加亞太「高速運算與人工智慧」賽包辦冠亞軍

2019-09-05 18:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立成功大學工程科學系師生組成團隊參加今年夏天在新加坡舉行的「高速運算與人工智慧（HPC-AI）學生競賽」，擊敗來自美、中、日、韓、新加坡等11國大學及研究生高手，包辦冠、亞軍，同時6月時也在國際3大超級電腦賽事之一的「德國ISC大學生叢集電腦競賽」中表現亮眼，榮獲整體「最受肯定及推崇獎」，教育部主秘朱楠賢出席獻獎儀式，承諾將補助學生參加2020「德國ISC大賽」。

負責指導團隊的成大工程科學系講座教授黃吉川表示，團隊中超過一半的學生才大一，無實戰經驗，對於相關理論也不了解，因此利用每日晚間7點至11點以及假日展開集訓，針對軟、硬體原理結構等專業技術精益求精。

黃吉川今天也在獻獎活動上，感謝贊助團隊參加的技嘉教育基金會、達運光電及富邦產物保險公司。

在新加坡舉行的第2屆亞太地區「高速運算與人工智慧（HPC-AI）學生競賽」，是由新加坡高速運算暨人工智慧諮詢委員會（HPC-AI Advisory Council）與新加坡國家超級運算中心（NSCC）舉行，邀請台、星、美、中、日、韓、港、泰、印、孟、馬等國大學派隊參賽，比賽期間長達5個月。

在新加坡比賽時中，其他22支來自各國的隊伍多為大四、研究生組成的參賽隊伍競爭，成大團隊仍然表現亮麗，最後獲得冠軍及亞軍，同時取得2020「德國ISC大賽」參賽資格，將會繼續為國爭取榮耀。

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