雨神攪局！ 埔里自來水管線汰換延至月底完工

2019-09-05 18:53

〔記者佟振國／南投報導〕都是雨神害的！南投縣埔里鎮中山路1段進行自來水管線汰換工程，停水範圍涵蓋9里近千戶，加上白天停水時間長，原訂明天（6日）完工，卻得延至9月30日才能完工，讓不少用戶大喊不方便；自來水埔里營運所無奈地說，8月的天候不佳，大幅影響工程進度，目前已全力趕工，也提醒用戶儘量利用夜間、清晨等離峰時段儲水備用。

埔里鎮大湳里中山路由大湳橋至中山路與信義路口，上月6日展開老舊管線汰換工程，每週一至週五上午8點至晚間7點施工，施工時段包括中山路1段以南、北環路以北、中山路2段以西、福興路以東，涵蓋蜈蚣、大湳、北安、北梅、枇杷、泰安、杷城、北門、西門等9里近千用戶將減壓或停水。

管線汰換工程原訂1個月即明天（6日）完工，但8月接連有豪雨、颱風影響工程進度，完工時間將延至9月30日，讓許多用戶聞訊大喊吃不消。

自來水埔里營運所人員說，目前進度已超過50％，施工包商每天加派2個工班趕工，天候因素仍是關鍵，尤其午後常有雷陣雨，雨水流入管線致水質黃濁，也會增加恢復供水的流程與時間，只能請用戶再配合忍耐一段時間，尤其地勢較高或管線末端於晚間7點至9點用水尖峰，用水易受影響，也提醒用戶利用夜間或清晨等離峰時段儘量儲水備用，白天則是關閉家中抽水馬達，以免空轉過熱受損或發生危險。

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