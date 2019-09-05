長照資訊零距離 北市推照顧小站讓照顧者喘口氣

2019-09-05 18:37

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市65歲以上老人已有將近47萬人，佔總人口17.57%，長照需求人口推估為10萬人。北市社會局為支持家庭照顧者，結合民間團體成立4處家庭照顧者支持中心，並擴大結合友善店家、鄰里組織成立300多處照顧小站，讓有需要的家庭更容易取得資訊，也讓照顧者可以喘口氣。

社會局指出，台灣平均每位家庭照顧者投入照顧時間為9.99年，平均每天花13.55小時陪伴或照顧失能家人，照顧者常面臨身心俱疲、經濟負荷及與社會疏離等困境。目前北市已有374處照顧小站，「照顧資訊小站」有放置長照及家庭照顧者服務資訊，方便民眾取得長照資源，「照顧支持小站」則會辦理照顧者活動，或可轉介有需要的家庭照顧者到家照者支持中心。

社會局長陳雪慧表示，有些家庭照顧者常不知道政府資源如何運用，北市因此推出4處家庭照顧者支持中心，提供照顧者福利諮詢、關懷服務、紓壓活動、喘息服務、照顧技巧指導等服務，並號召友善店家、社區鄰里單位、社區關懷據點等成立照顧小站，共同宣導長照資訊或辦理活動。

不同的照顧小站，也會提供不同的活動，讓家屬紓壓、喘息、並傳授照顧技巧指導。「新女性減重學院」總經理陳玉崑表示，家庭照顧者多是女性，平時在照顧上全力付出，卻沒關注自己身心狀態，學院因此辦理辦理健康營養學、人際關係調適、紓壓瑜珈等活動以協助照顧者。

另一間照顧小站「豐饒甜食店」則是開設甜點課程，提供照顧者喘息服務。且甜食店老闆的媽媽黃女士雖然本身也罹患乳癌與骨癌，平時仍會有在園藝治療活動擔任講師，會到養老院、日照中心教導其他學員，她更直言，有時候照顧者其實比被照顧者還辛苦。

照顧者「阿惜」的養母已經高壽90歲，之前又因跌倒骨折，只能反覆住院。長期獨自一人照顧養母下，讓阿惜身心健康也亮起紅燈，會來透過家庭照顧者支持中心的幫助，連結職能治療師提供居家照顧技巧服務。他向社工表示，透過職能治療師的移位指導及居家環境改善，讓照顧養母變得更容易。

台北市圓山商圈發展促進會理事長呂映慈表示，常有民眾有照顧需求，卻不知道如何取得相關資訊，市府若能結合商圈力量、與社區內店家合作，就能讓民眾求助更方便。

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